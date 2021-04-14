​Беллингхем из «Боруссии» - второй самый молодой автор гола в плей-офф Лиги чемпионов

В среду вечером проходит ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити». В первом тайме немецких «шмелей» вперёд вывел Джуд Беллингхем, точно пробивший со средней дистанции.

Как сообщает Opta, Беллингхем стал вторым самым молодым игроком, забившим в плей-офф Лиги чемпионов. Футболисту «Боруссии» это удалось в возрасте 17 лет и 289 дней.

Рекорд принадлежит экс-игроку «Барселоны» Бояну. В апреле 2008 года он расписался в воротах «Шальке», когда ему было 17 лет и 217 дней.