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Гвардиола повторил рекорд Моуринью

15 Апреля 2021, 08:25,

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в Дортмунде встречался с местной «Боруссией». «Горожане» одержали победу со счетом 2:1 и пробились в полуфинал турнира.

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», команда, которую возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола, в восьмой раз пробилась в 1/2 финала самого престижного клубного турнира. По данному показателю он сравнялся с португальцем Жозе Моуринью, который в настоящий момент тренирует лондонский «Тоттенхэм».

В полуфинале «Манчестер Сити» будет противостоять французский «ПСЖ». Матчи пройдут 27-го апреля и четвертого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола
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