Гвардиола повторил рекорд Моуринью

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в Дортмунде встречался с местной «Боруссией». «Горожане» одержали победу со счетом 2:1 и пробились в полуфинал турнира.

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», команда, которую возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола, в восьмой раз пробилась в 1/2 финала самого престижного клубного турнира. По данному показателю он сравнялся с португальцем Жозе Моуринью, который в настоящий момент тренирует лондонский «Тоттенхэм».

В полуфинале «Манчестер Сити» будет противостоять французский «ПСЖ». Матчи пройдут 27-го апреля и четвертого мая.