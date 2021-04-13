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Ройс и Хуммельс вернулись в общую группу

13 Апреля 2021, 21:23,

Дортмундская «Боруссия» может сыграть в близком к оптимальному составу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, сегодня, тринадцатого апреля, тренировку в общей группе провели нападающий Марко Ройс и защитник Матс Хуммельс, которые совсем недавно восстановились от травм.

Матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится завтра, четырнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени. Напомним, что первая игра завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Марко Ройс, Матс Хуммельс
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