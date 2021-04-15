Гюндоган: «Манчестер Сити» доказал, что готов играть в полуфинале Лиги чемпионов»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале «горожане» по сумме двух игр одолели дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1).

«На поздних стадиях еврокубков все решают характер и воля к победе. В Дортмунде «Манчестер Сити» доказал, что готов играть в 1/2 финала Лиги чемпионов. Чтобы иметь шансы на успех, команде нужен настрой, хороший подбор футболистов и правильный тактический план», - приводит слова немецкого полузащитника пресс-служба УЕФА.

За выход в финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» поборется с «ПСЖ».