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Гюндоган: «Манчестер Сити» доказал, что готов играть в полуфинале Лиги чемпионов»

15 Апреля 2021, 10:55,

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале «горожане» по сумме двух игр одолели дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1).

«На поздних стадиях еврокубков все решают характер и воля к победе. В Дортмунде «Манчестер Сити» доказал, что готов играть в 1/2 финала Лиги чемпионов. Чтобы иметь шансы на успех, команде нужен настрой, хороший подбор футболистов и правильный тактический план», - приводит слова немецкого полузащитника пресс-служба УЕФА.

За выход в финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» поборется с «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Илкай Гюндоган
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