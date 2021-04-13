Аканджи: «Мы все надеемся, что Ройс сможет сыграть с «Манчестер Сити»

Защитник Мануэль Аканджи, выступающий за дортмундскую «Боруссию», высказался о нападающем Марко Ройсе, который рискует пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Конечно, если Ройс не сможет сыграть завтра, то это станет большой потерей для нас. Марко – наш капитан, он знает, что нам нужно, чтобы пройти дальше. Мы всё ещё верим, что он сможет принять участие в завтрашнем матче», - цитирует Аканджи пресс-служба «Боруссии».

Первая встреча завершилась домашней победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1, ответный матч состоится завтра, четырнадцатого апреля.