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Аканджи: «Мы все надеемся, что Ройс сможет сыграть с «Манчестер Сити»

13 Апреля 2021, 22:49,

Защитник Мануэль Аканджи, выступающий за дортмундскую «Боруссию», высказался о нападающем Марко Ройсе, который рискует пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Конечно, если Ройс не сможет сыграть завтра, то это станет большой потерей для нас. Марко – наш капитан, он знает, что нам нужно, чтобы пройти дальше. Мы всё ещё верим, что он сможет принять участие в завтрашнем матче», - цитирует Аканджи пресс-служба «Боруссии».

Первая встреча завершилась домашней победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1, ответный матч состоится завтра, четырнадцатого апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Марко Ройс, Мануэль Аканджи
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