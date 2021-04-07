Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Де Брёйне: «Давайте завершим дело на следующей неделе»

07 Апреля 2021, 09:44,

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал победу над «Боруссией» (Дортмунд) в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 2:1.

«Давайте завершим дело на следующей неделе», - гласит сообщение бельгийского полузащитника в «Твиттере».

Ответный поединок между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится в Дортмунде 14-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале против сильнейшего в паре «Бавария» - «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Кевин де Брёйне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола