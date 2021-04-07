Де Брёйне: «Давайте завершим дело на следующей неделе»

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал победу над «Боруссией» (Дортмунд) в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 2:1.

«Давайте завершим дело на следующей неделе», - гласит сообщение бельгийского полузащитника в «Твиттере».

Ответный поединок между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится в Дортмунде 14-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале против сильнейшего в паре «Бавария» - «ПСЖ».