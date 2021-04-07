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Ройс: «Мы разочарованы»

07 Апреля 2021, 00:18,

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы разочарованы. Пропускать второй гол в самой концовке встречи – это явно не то, что нам хотелось бы. Мы выключились на несколько секунд, за что нас и наказали. В целом же я считаю, что наша команда выглядела неплохо.

В первом тайме мы сыграли недостаточно смело, как во втором. Считаю, что игра была равная, соперник больше владел мячом и создал несколько опасных моментов. Очень жаль, что та энергия и страсть, которые мы оставили на поле, не были вознаграждены», - цитирует Ройса пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Марко Ройс
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