Ройс: «Мы разочарованы»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы разочарованы. Пропускать второй гол в самой концовке встречи – это явно не то, что нам хотелось бы. Мы выключились на несколько секунд, за что нас и наказали. В целом же я считаю, что наша команда выглядела неплохо.

В первом тайме мы сыграли недостаточно смело, как во втором. Считаю, что игра была равная, соперник больше владел мячом и создал несколько опасных моментов. Очень жаль, что та энергия и страсть, которые мы оставили на поле, не были вознаграждены», - цитирует Ройса пресс-служба УЕФА.