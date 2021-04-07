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Ройс - лучший бомбардир «Боруссии» в Лиге чемпионов

07 Апреля 2021, 08:42,

В первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде встречалась с «Манчестер Сити». Немецкий клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

Согласно информации Opta Franz в «Твиттере», вингер «шмелей» Марко Ройс, который отметился голом в прошедшей встрече, стал лучшим бомбардиром своего клуба в Лиге чемпионов. Атакующий полузащитник обогнал Роберта Левандовски. Теперь на счету Марко 18 голов, а у польского нападающего было 17.

Ответная встреча между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится в Дортмунде 14-го апреля. Начало - 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Марко Ройс
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