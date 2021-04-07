Хуммельс: «Мы по-прежнему сохраняем шансы на выход дальше»

Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы выложились на полную. Это та игра, которую мы должны показывать каждые три дня. Если бы матч закончился со счётом 1:1, то мы были бы счастливы, но гол «Манчестер Сити» на последних минутах подпортил нам настроение, хотя мы играли здорово.

Мы по-прежнему сохраняем шансы на выход дальше, нужно забивать в ответном матче. Сегодня мы создали не меньше моментов, чем соперник, так же нужно будет сыграть и во второй игре – это будет серьёзный вызов», - цитирует немецкого защитника пресс-служба УЕФА.