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Хуммельс: «Мы по-прежнему сохраняем шансы на выход дальше»

07 Апреля 2021, 00:24,

Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы выложились на полную. Это та игра, которую мы должны показывать каждые три дня. Если бы матч закончился со счётом 1:1, то мы были бы счастливы, но гол «Манчестер Сити» на последних минутах подпортил нам настроение, хотя мы играли здорово.

Мы по-прежнему сохраняем шансы на выход дальше, нужно забивать в ответном матче. Сегодня мы создали не меньше моментов, чем соперник, так же нужно будет сыграть и во второй игре – это будет серьёзный вызов», - цитирует немецкого защитника пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Матс Хуммельс
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
07 Апреля 2021, 00:33

Да , Боруссия - на выход!!!...

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