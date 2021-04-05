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Родри: «Холанн играет впечатляюще»

05 Апреля 2021, 20:14,

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанне.

«Я считаю, что Эрлинг играет впечатляюще. Ему всего 21 год, он забивает много голов, но нам стоит думать о команде, а не об отдельном игроке. «Боруссия» - большой европейский клуб. Я помню, как играл против них, выступая за «Атлетико», это была тяжёлая игра. У них много молодых игроков, но в их команде хватает и опыта», - цитирует Родри пресс-служба УЕФА.

Матч между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится завтра, шестого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Родри Эрнандес
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