Арбитр взял автограф у Холанна после матча «Манчестер Сити» - «Боруссия»

Помощник главного арбитра поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» Октавиан Шовре взял автограф у форварда «шмелей» Эрлинга Холанна.

Как информирует Daily Mail, судья подошел к норвежскому бомбардиру в подтрибунном помещении после завершения встречи. Эрлинг поставил автограф на желтой и красной карточках.

Напомним, что первая игра, состоявшаяся в Англии, завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Ответная встреча состоится в Дортмунде 14-го апреля. Победительного этого противостояния поборется за путевку в финал с сильнейшим в паре «Бавария» - «ПСЖ».