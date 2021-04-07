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Арбитр взял автограф у Холанна после матча «Манчестер Сити» - «Боруссия»

07 Апреля 2021, 11:31,

Помощник главного арбитра поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» Октавиан Шовре взял автограф у форварда «шмелей» Эрлинга Холанна.

Как информирует Daily Mail, судья подошел к норвежскому бомбардиру в подтрибунном помещении после завершения встречи. Эрлинг поставил автограф на желтой и красной карточках.

Напомним, что первая игра, состоявшаяся в Англии, завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Ответная встреча состоится в Дортмунде 14-го апреля. Победительного этого противостояния поборется за путевку в финал с сильнейшим в паре «Бавария» - «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрлинг Холанн, Октавиан Шовре
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Комментарии (1)
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0
Underdog
07 Апреля 2021, 11:39

Вот жук))) начинает обеспечивать безбедное будущее своих внуков)))

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