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Джан: «Манчестер Сити» будет владеть мячом»

05 Апреля 2021, 22:59,

Хавбек дортмундской «Боруссии» Эмре Джан пообщался с журналистами перед матчем против «Манчестер Сити».

«Конечно, «Манчестер Сити» будет владеть мячом. Мы определенно должны быть храбрыми, нам необходимо здорово двигаться на поле», - цитирует Джана пресс-служба УЕФА.

Матч между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» состоится завтра, шестого апреля, в 22:00 по московскому времени.

27-летний немецкий полузащитник сыграл тридцать матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Джана с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Эмре Джан
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