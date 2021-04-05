Джан: «Манчестер Сити» будет владеть мячом»

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05 Апреля 2021, 22:59,
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Хавбек дортмундской «Боруссии» Эмре Джан пообщался с журналистами перед матчем против «Манчестер Сити».
«Конечно, «Манчестер Сити» будет владеть мячом. Мы определенно должны быть храбрыми, нам необходимо здорово двигаться на поле», - цитирует Джана пресс-служба УЕФА.
Матч между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» состоится завтра, шестого апреля, в 22:00 по московскому времени.
27-летний немецкий полузащитник сыграл тридцать матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Джана с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Эмре Джан