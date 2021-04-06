«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» дала бой «Манчестер Сити» в гостях. В концовке поединка немцы сравняли счёт, но вскоре пропустили и всё же проиграли.

Во вторник в Лиге чемпионов началась стадия четвертьфиналов. Один из главных фаворитов турнира «Манчестер Сити» принимал дома дортмундскую «Боруссию». Тем не менее, шансы у гостей были, и самое интересное было последить за Эрлингом Холанном, которого, кстати, слухи как раз связывают с переходом в стан «горожан» на место Серхио Агуэро. Так что для норвежца это была отличная проверка.

«Манчестер Сити» предсказуемо забрал мяч с первых минут, но хозяева долго ничего не могли из этого извлечь. Все навесы, передачи вперёд защитники «Боруссии» легко прерывали. По сути, первая же опасная атака «горожан» завершилась взятием ворот. Фоден убежал по флангу и прострелил на дальнюю штангу, Марез откатил мяч на линию вратарской, откуда де Брёйне в касание пробил в цель.

После этого «шмели» стали чуть смелее. То Беллингхем пытался убежать по флангу, то Ройс и Геррейро пытались найти передачей Холанна. Однако до удара по воротам Эдерсона дело так и не дошло. Хозяева же по истечении получаса, казалось, заработали право на пенальти. Де Брёне навесил со штрафного, а Джан недалеко от своих ворот зацепил Родри, и арбитр указал на точку. Тем не менее, после просмотра повтора судья своё решение изменил.

Вскоре судья помог уже хозяевам. Беллингхем отобрал мяч у Эдерсона и забил в пустые ворота, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны англичанина. В итоге, на перерыв «горожане» ушли с минимальным преимуществом. В самом начале второго тайма гости едва не сравняли счёт. Холанн на скорости продавил защитника, вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но Эдерсон, спас свои ворота.

После этого обе команды старались действовать активно в атаке, но оборона каждой из команд действовала лучше нападения. Правда, у «Манчестер Сити» всё же был шанс удвоить преимущество. Уокер на скорости убежал по флангу и прострелил на ногу Фодену, но удар англичанина Хитц сумел парировать.

«Манчестер Сити» владел мячом, но дортмундцы действовали аккуратно, не раскрываясь и не растягиваясь. Подопечные Гвардиолы пытались вскрыть оборону соперника и проходами по флангу, и диагоналями, но немцы прерывали все попытки. Вялые атаки англичан ни к чему не приводили. «Боруссия» же не зря терпела и в концовке матча сравняла счёт. Холанн зацепился за мяч около чужой штрафной и покатил его Ройсу, который обводящим ударом отправил футбольный снаряд в дальний угол.

Тем не менее, удержать ничью «шмелям» не удалось. Де Брёне сделал передачу на дальнюю штангу на Гюндогана, а тот головой сбросил на Фодена, и англичанин с близкого расстояния расстрелял Хитца. В итоге, «Манчестер Сити» победил, но вряд ли результатом остался доволен.

Ответная встреча в Дортмунде пройдёт уже через неделю. Учитывая результат первого матча, в Германии ожидается очень интересная игра. Очевидно, что после поединка в Манчестере для «горожан» статус фаворита пошатнулся, ведь свой гол в гостях немцы забили.