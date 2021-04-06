«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»

|
06 Апреля 2021, 23:53,
|
|
Дортмундская «Боруссия» дала бой «Манчестер Сити» в гостях. В концовке поединка немцы сравняли счёт, но вскоре пропустили и всё же проиграли.
|(1:0) Де Брёйне Кевин 19'
|84' Ройс Марко (1:1)
|(2:1) Фоден Фил 90'
Во вторник в Лиге чемпионов началась стадия четвертьфиналов. Один из главных фаворитов турнира «Манчестер Сити» принимал дома дортмундскую «Боруссию». Тем не менее, шансы у гостей были, и самое интересное было последить за Эрлингом Холанном, которого, кстати, слухи как раз связывают с переходом в стан «горожан» на место Серхио Агуэро. Так что для норвежца это была отличная проверка.
«Манчестер Сити» предсказуемо забрал мяч с первых минут, но хозяева долго ничего не могли из этого извлечь. Все навесы, передачи вперёд защитники «Боруссии» легко прерывали. По сути, первая же опасная атака «горожан» завершилась взятием ворот. Фоден убежал по флангу и прострелил на дальнюю штангу, Марез откатил мяч на линию вратарской, откуда де Брёйне в касание пробил в цель.
После этого «шмели» стали чуть смелее. То Беллингхем пытался убежать по флангу, то Ройс и Геррейро пытались найти передачей Холанна. Однако до удара по воротам Эдерсона дело так и не дошло. Хозяева же по истечении получаса, казалось, заработали право на пенальти. Де Брёне навесил со штрафного, а Джан недалеко от своих ворот зацепил Родри, и арбитр указал на точку. Тем не менее, после просмотра повтора судья своё решение изменил.
Вскоре судья помог уже хозяевам. Беллингхем отобрал мяч у Эдерсона и забил в пустые ворота, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны англичанина. В итоге, на перерыв «горожане» ушли с минимальным преимуществом. В самом начале второго тайма гости едва не сравняли счёт. Холанн на скорости продавил защитника, вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но Эдерсон, спас свои ворота.
После этого обе команды старались действовать активно в атаке, но оборона каждой из команд действовала лучше нападения. Правда, у «Манчестер Сити» всё же был шанс удвоить преимущество. Уокер на скорости убежал по флангу и прострелил на ногу Фодену, но удар англичанина Хитц сумел парировать.
«Манчестер Сити» владел мячом, но дортмундцы действовали аккуратно, не раскрываясь и не растягиваясь. Подопечные Гвардиолы пытались вскрыть оборону соперника и проходами по флангу, и диагоналями, но немцы прерывали все попытки. Вялые атаки англичан ни к чему не приводили. «Боруссия» же не зря терпела и в концовке матча сравняла счёт. Холанн зацепился за мяч около чужой штрафной и покатил его Ройсу, который обводящим ударом отправил футбольный снаряд в дальний угол.
Тем не менее, удержать ничью «шмелям» не удалось. Де Брёне сделал передачу на дальнюю штангу на Гюндогана, а тот головой сбросил на Фодена, и англичанин с близкого расстояния расстрелял Хитца. В итоге, «Манчестер Сити» победил, но вряд ли результатом остался доволен.
Ответная встреча в Дортмунде пройдёт уже через неделю. Учитывая результат первого матча, в Германии ожидается очень интересная игра. Очевидно, что после поединка в Манчестере для «горожан» статус фаворита пошатнулся, ведь свой гол в гостях немцы забили.
Андрей Центров
|
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд
Посмотрел обзор. Тоже как-то вяло. Чуть МС не доигрались. Хорошо, что хоть так, а не 1:1. Сейчас, по сути, нет своих и чужих полей, все без зрителей. Так что шансов по-прежнему побольше у Сити. Но для успеха им надо прибавлять. Поражения в этот раз в 1/4 финала, против нынешней не ахти какой Боруссии Гвардиоле могут и не простить. Хозяева команды и сами болельщики.
Каждый год, подходя к плей-офф ЛЧ, в моей голове одна мысль: «ну сейчас та Сити всех размажет!» и каждый год одна и та же картина - мало того, что у команды вообще не растут яйца (а фраза про шарики между ног применительно к горожанам приобретает самый яркий окрас), так ещё и Гвардиола умудряется постоянно вставлять себе палки в колёса. Вот эта «ложная девятка»... её кто придумал? Пожалуйста, застрелите этого неуча. Хоть где-то, кроме Клоппа и Фирмино, которые нашли идеальный баланс, это работало? Ладно, выпустил ты пятерых вингеров вместо одного нападающего. Когда надо добить, затолкать, сделать счёт комфортным, почему выходит Жезус? Агуэро даже на одной ноге опаснее будет, этот вообще какой-то аварийный. Рецепт против «монструозного» Сити из АПЛ прост: терпение и труд. Они всё перетрут. МЮ и Дортмунд сыграли одинаково - одинаково собранно и быстро на контратаках. И оба раза МС какнул. Правда сегодня нашлось лекарство от поноса - Джан. Вот она - цена ошибки.
В общем начинал матч болельщиком Сити, а к концу как будто в суп нахаркали. А добавьте сюда типичные пеповские штучки в виде кривляний Родри (у этого кадра, помимо лол-лиги за спиной, ещё и школа Симеоне имеется) и кривляний Эдерсона и сделаете вывод: нафиг голубятню, никогда они ЛЧ не выиграют.
Нет страшнее в АПЛ для нынешнего Сити команды страшнее, чем нынешний МЮ.) И это - факт, статистика не врет. Вот здесь наш Уле реально преуспел.
Была эффективная ложная девятка. Была. В сборной Испании в некоторых матчах времен ее рассвета и в Барселоне того же времени) Яйки у команды в ЛЧ проявились в 1/8-й в прошлом гоуд в гостях против Реала. Но в целом, как бы Пеп опять сам себя не перемудрил. // А насчет этих "штучек". Увы, сегодня чуть что даже в матче Реал-Ливерпуль игроки (здоровые подкаченные молодые парни-спортсмены) хватались за лицо и падали, как подкошенные. О, время какое пришло. Смотрится все это противно и жалко. Роя на них нет, нежны таких. А школа Симеоне -это да, высота (или глубина)), которую не каждый покорит.
во времена рассвета сборной Испании были Нандо Торрес и Вилья :) я помню лишь пару матчей на этой позиции Фабрегаса, но это странное числительное "пара" и говорит о том, что эксперимент был признан не самым удачным.
про "яйца", скорее, к тому, что команда не обрастает мясом, не встаёт уверенно на ноги на европейской земле, у неё нет мускулатуры, которая была у МЮ в конце нулевых/начале десятых, у Барселоны того же Пепа, у Реала Зидана в Европе, у Баварии со всеми тренерами )))
тут пока ,что шансы 55% на 45% в пользу МС....1 голешник нелепый с углового и прощай ЛЧ....хотя кто то говорил ,что МС пройдет БД без всяких проблем с сухим счётом..
почему с трудом?А поговорка "без труда...