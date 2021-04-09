​Арбитра, взявшего автограф у Холанна, отстранили от работы

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09 Апреля 2021, 15:40,
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Боковой арбитр Октавиан Шовре был отстранён от работы в родной Румынии. Об этом сообщает Kicker со ссылкой на румынский Sport.
Поводом для отстранения стал тот факт, что Шовре взял автограф у форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна после вторничного матча Лиги чемпионов. В румынской футбольной федерации посчитали, что такой поступок не красит футбольного рефери.
Стоит сказать, что руководитель судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти тоже не оценил такой шаг Октавиана Шовре. СМИ писали о том, что Розетти разослал судьям письма, в которых проинформировал их о недопустимости такого поведения.
Ранее сообщалось, что Шовре попросил Холанна расписаться на карточках, чтобы потом продать их на благотворительном аукционе и помочь людям с аутизмом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Октавиан Шовре