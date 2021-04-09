​Арбитра, взявшего автограф у Холанна, отстранили от работы

Боковой арбитр Октавиан Шовре был отстранён от работы в родной Румынии. Об этом сообщает Kicker со ссылкой на румынский Sport.

Поводом для отстранения стал тот факт, что Шовре взял автограф у форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна после вторничного матча Лиги чемпионов. В румынской футбольной федерации посчитали, что такой поступок не красит футбольного рефери.

Стоит сказать, что руководитель судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти тоже не оценил такой шаг Октавиана Шовре. СМИ писали о том, что Розетти разослал судьям письма, в которых проинформировал их о недопустимости такого поведения.

Ранее сообщалось, что Шовре попросил Холанна расписаться на карточках, чтобы потом продать их на благотворительном аукционе и помочь людям с аутизмом.