​Гвардиола вспомнил вылет от «Лиона»: «Было больно»

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05 Апреля 2021, 19:18,
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Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов вспомнил прошлый сезон, когда на этой же стадии его команда вылетела по итогам дуэли с «Лионом».
«Конечно, это было тяжело эмоционально. Это оставалось в моей голове несколько недель. Было больно, не могу отрицать. Мы хотели пройти дальше, но у нас не получилось выступить хорошо. Мы не заслуживали пройти дальше.
Было больно, но что поделать? Около десяти дней мы страдали, а затем проснулись и начали готовиться к следующему сезону», - приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
Если прочитать между слов, интервью прям как ночной путаны после бурной ночи...)))...
И никаких отговорок. Всё же Пеп мужик. Лион с намного более худшим составом и ресурсами оказался сильнее! И настоящему бойцу не стыдно это признать.