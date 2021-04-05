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​Гвардиола вспомнил вылет от «Лиона»: «Было больно»

05 Апреля 2021, 19:18,

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов вспомнил прошлый сезон, когда на этой же стадии его команда вылетела по итогам дуэли с «Лионом».

«Конечно, это было тяжело эмоционально. Это оставалось в моей голове несколько недель. Было больно, не могу отрицать. Мы хотели пройти дальше, но у нас не получилось выступить хорошо. Мы не заслуживали пройти дальше.

Было больно, но что поделать? Около десяти дней мы страдали, а затем проснулись и начали готовиться к следующему сезону», - приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
05 Апреля 2021, 20:24

Если прочитать между слов, интервью прям как ночной путаны после бурной ночи...)))...

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Super fanat
05 Апреля 2021, 19:40

И никаких отговорок. Всё же Пеп мужик. Лион с намного более худшим составом и ресурсами оказался сильнее! И настоящему бойцу не стыдно это признать.

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