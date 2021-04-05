​Гвардиола вспомнил вылет от «Лиона»: «Было больно»

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов вспомнил прошлый сезон, когда на этой же стадии его команда вылетела по итогам дуэли с «Лионом».

«Конечно, это было тяжело эмоционально. Это оставалось в моей голове несколько недель. Было больно, не могу отрицать. Мы хотели пройти дальше, но у нас не получилось выступить хорошо. Мы не заслуживали пройти дальше.

Было больно, но что поделать? Около десяти дней мы страдали, а затем проснулись и начали готовиться к следующему сезону», - приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».