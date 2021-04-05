Санчо рискует не сыграть с «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо рискует пропустить первый поединок против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Как сообщает Manchester Evening News, английский вингер по-прежнему восстанавливается после повреждения мышц. Он не принимал участия в последней тренировке команды.

В текущем сезоне Бундеслиги Джейдон провел 21 матч, забил шесть голов и отдал девять ассистов.

Первая встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится в Англии во вторник, шестого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Германии 14-го апреля.