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Гвардиола: «Мы поедем в Дортмунд, чтобы выиграть и второй матч»

07 Апреля 2021, 00:34,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы поедем в Дортмунд, чтобы выиграть и второй матч. Сегодня в первом тайме мы плохо двигали мяч, вторая половина была гораздо лучше, у нас было сразу несколько моментов, чтобы забить второй или третий голы при счёте 1:0. На следующей неделе у нас будет ещё один шанс.

«Боруссия» - это типичная команда, выступающая в Лиге чемпионов. Они играют в этом турнире каждый год и знают, что нужно делать», - цитирует Гвардиолу BT Sport.

Ответный матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится в среду, четырнадцатого апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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