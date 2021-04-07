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Терзич - о поражении от «Манчестер Сити»: «Боруссия» огорчена результатом, это был матч равных команд»

07 Апреля 2021, 10:40,

Рулевой «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался о поражении от «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Шмели» уступили на выезде со счетом 1:2.

«Мы ожидали контроль мяча от соперника. У нас получилось свести количество их голевых моментов к минимуму и при этом получалось остро атаковать. Я считаю, что это был матч равных команд, поэтому мы огорчены итоговым результатом», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится в Дортмунде 14-го апреля.

Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале против сильнейшего в паре «Бавария» - «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Эдин Терзич
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