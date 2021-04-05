​Гвардиола рассказал, как остановить Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов против «Боруссии» высказался по поводу самого опасного игрока соперника – Эрлинга Холанна.

«Холанн – фантастический футболист, все это знают. Даже слепой понимает, насколько фантастический игрок Холанн. Не нужно быть тренером, чтобы это понять.

Как остановить Холанна? Бомбардиры забивают больше, когда находятся в чужой штрафной площади. Но если они проводят больше времени за пределами штрафной, у них меньше шансов. Это относится не только к Холанну, но и к Варди, Салаху, Жезусу, Агуэро и остальным. Все форварды хотят чаще оказываться в штрафной. Так что лучший способ их остановить – сократить их присутствие в штрафной площади», - цитирует Гвардиолу Goal.com.