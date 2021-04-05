Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гвардиола рассказал, как остановить Холанна

05 Апреля 2021, 16:45,

Главный тренер «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов против «Боруссии» высказался по поводу самого опасного игрока соперника – Эрлинга Холанна.

«Холанн – фантастический футболист, все это знают. Даже слепой понимает, насколько фантастический игрок Холанн. Не нужно быть тренером, чтобы это понять.

Как остановить Холанна? Бомбардиры забивают больше, когда находятся в чужой штрафной площади. Но если они проводят больше времени за пределами штрафной, у них меньше шансов. Это относится не только к Холанну, но и к Варди, Салаху, Жезусу, Агуэро и остальным. Все форварды хотят чаще оказываться в штрафной. Так что лучший способ их остановить – сократить их присутствие в штрафной площади», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Хосеп Гвардиола, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Juve96
05 Апреля 2021, 17:10

а как сократить их присутствие в штрафной площади?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола