Наставник дортмундской «Боруссии» назвал «Манчестер Сити» сильнейшей командой в мире

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05 Апреля 2021, 20:33,
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Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».
«Соперник будет много владеть мячом, мы должны противопоставить им что-то завтра. «Манчестер Сити» любит растягивать своих соперников, чтобы создать пространство. Когда у нас мяч, то нас трудно остановить, мы должны продемонстрировать это завтра.
На данный момент «Манчестер Сити» является сильнейшей командой в мире. Мы должны показать результативную игру в обоих матчах», - цитирует наставника дортмундцев пресс-служба УЕФА.
Первая встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится уже завтра, шестого апреля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Эдин Терзич