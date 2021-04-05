Наставник дортмундской «Боруссии» назвал «Манчестер Сити» сильнейшей командой в мире

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

«Соперник будет много владеть мячом, мы должны противопоставить им что-то завтра. «Манчестер Сити» любит растягивать своих соперников, чтобы создать пространство. Когда у нас мяч, то нас трудно остановить, мы должны продемонстрировать это завтра.

На данный момент «Манчестер Сити» является сильнейшей командой в мире. Мы должны показать результативную игру в обоих матчах», - цитирует наставника дортмундцев пресс-служба УЕФА.

Первая встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится уже завтра, шестого апреля.