Бывшая девушка Мукоко пожаловалась на 16-летнего игрока в полицию

Вундеркинд «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко оказался в центре скандала. 16-летний форвард после бурной ссоры со своей бывшей девушкой запер ее в квартире и отправился на тренировку.

По данным La Gazzetta dello Sport, девушка обратилась в полицию, стражи правопорядка прибыли на вызов и взломали дверь. Игроку пока не предъявлено обвинения, но расследование инцидента идет полным ходом.

Напомним, что Мукоко стал самым юным игроком «Боруссии», который выходил на поле в матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов. Добавим, что Юссуфа сейчас травмирован и пропустит все оставшиеся матчи текущего сезона.