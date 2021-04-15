Ройс: «Манчестер Сити» был лучше, они показали умный футбол»

Вингер «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов. В 1/4 финала турнира «шмели» по сумме двух матчей уступили «Манчестер Сити» - 1:2, 1:2.

«Мы играли уверенно и очень хорошо смотрелись до назначения 11-метрового. Соперник отлично действовали в позиционной игре, они заставляли нас много перемещаться. Было очень нелегко наладить контроль над мячом. По итогу «Манчестер Сити» был лучше, они показали умный футбол», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ». Матчи пройдут 27-го апреля и четвертого мая.