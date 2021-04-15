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Фоден повторил достижение Мбаппе в плей-офф ЛЧ

15 Апреля 2021, 08:05,

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде встречался с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась волевой победой английского коллектива со счетом 2:1.

Автором одного из голов в составе «горожан» стал полузащитник Фил Фоден. Согласно данным Goal, Фил стал вторым игроком, которому удалось отметиться забитыми мячами в двух матчах четвертьфинальной стадии турнира до исполнения 21-го года.

Ранее это достижение покорилось форварду французского «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет как раз против парижского клуба.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фил Фоден
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