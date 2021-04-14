Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«Манчестер Сити» пропустил первым от «Боруссии», но завоевал путёвку в полуфинал Лиги чемпионов

14 Апреля 2021, 23:53,

«Манчестер Сити» не без проблем пробился в полуфинал Лиги чемпионов. «Боруссия» открыла счёт и ушла на перерыв со счётом 1:0, но во второй половине «горожане» сумели решить все проблемы.

Протокол игры  
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити
(1:0) Беллингхем Джуд 15'    
    55' Марез Рияд (1:1)
    75' Фоден Фил (1:2)
Хитц Mapвин Морей Матеу   81' (Брандт Юлиан (   81') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   40'   81' (Тиггес Штеффен (   81') Джан Эмре Дауд Махмуд   75' (Азар Торган (   75') Кнауфф Ансгар   68' (Джованни Рейна (   68') Холанн Эрлинг Ройс Марко
Запасные: Мёнье Тома Бюрки Роман Пасслак Феликс Рашль Тобиас Пищек Лукаш Рейньер Жезус Шульц Нико Дрляча Стефан
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Силва Бернарду Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Марез Рияд   88' (Стерлинг Рахим (   88') Де Брёйне Кевин Фоден Фил
Запасные: Лапорт Эмерик Аке Натан Гарсия Эрик Менди Бенжамен Стеффен Закари Траффорд Джеймс Фернандиньо Фернандо Канселу Жоау Торрес Ферран Жезус Габриэль
14 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

В среду в Дортмунде определялся ещё один полуфиналист Лиги чемпионов. Местная «Боруссия» имела шансы на выход в следующий этап в противостоянии с «Манчестер Сити», ведь в первой встрече англичане выиграли лишь со счётом 2:1. Хотя подопечные Хосепа Гвардиолы и были фаворитами, всё же далеко не очевидными.

«Горожане» предсказуемо завладели мячом на первых минутах, но к воротам их не подпускали. Сами дортмундцы в дебюте ответили дальним ударом Дауда, правда, точно в руки Эдерсону. «Шмели» не выглядели испуганными, старались атаковать и даже могли открыть счёт. Холанн слева мяч в штрафной, но покатил его Дауду, чей удар пришёлся в соперника. Однако футбольный снаряд отлетел к Беллингхему, который пальнул точно в верхний угол.

«Манчестер Сити», который в ситуации он-лайн оказался в положении вылетающего, тут же прибавил. Вскоре де Брёйне с линии штрафной пробил в ближнюю крестовину. Бельгиец был активен, вскоре он со штрафного с острого угла пальнул, но Ройс выбил мяч. Затем де Брёйне с углового пытался закрутить футбольный снаряд в ворота, но не попал в створ. Затем Фоден слева сделал перевод на Мареза, но удар алжирца на пару отбили Хитц с Мореем.

После ряда острых моментов защита «Боруссии» стала действовать надёжнее, и больше «Манчестер Сити» голевых моментов до перерыва так и не создал. На перерыв дортмундцы ушли со счётом, который их полностью устраивал. Однако в начале второго тайма «горожане» получили право на пенальти. После навеса слева Джан головой пытался выбить мяч, но тот отскочил ему в руку. К мячу подошёл Марез и сравнял счёт, сделав уже «Манчестер Сити» полуфиналистом турнира в режиме реального времени.

«Манчестер Сити» вновь завладел мячом, но «Боруссия» при этом находила ситуации, чтобы опасно атаковать. За двадцать минут до конца встречи хозяева едва вновь не вышли вперёд. После навеса Ройса со штрафного Хуммельс головой пробил в сантиметрах над перекладиной. В ответ де Брёйне слева убежал от соперников, сместился в центр и пробил в угол, но Хитц в красивом прыжке выручил свою команду.

Вскоре «горожане» всё же забили и сняли все вопросы о полуфиналисте. После розыгрыша углового Фоден метров с двадцати двух выстрелил в ближний угол, и мяч, задев штангу, юркнул в ворота. В ответ Холанн с линии штрафной пробил выше цели

В итоге, полуфиналистом стал «Манчестер Сити». Соперником англичан в следующем этапе станет «Пари Сен-Жермен», который днём ранее выбил «Баварию». Что касается «Боруссии», то ей остаётся завершить внутренний чемпионат, где шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон не очень высоки.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
15 Апреля 2021, 00:19

Джан - как обычно, скоро такими темпами в каком-нибудь Фрайбурге играть будет. Фоден - красавчик. Наконец-то МС при Пепе вышли в 1/2 финала. Но оба матча дались Сити очень тяжело, команде надо прибавлять, иначе с ПСЖ с его реактивным нападением будет швах. Даешь английский финал! )

0
kalibr
15 Апреля 2021, 00:11

Эмре Джан, добрый вечер!!! Дортмунд просто классно смотрелся в двухматчевом противостоянии, окромя турецкого немца. Понятно, что отвечает за рез вся команда, НО! Джан просто недоразумение, из-за которого в частности неудовлетворительный результат и вышел.

2
ингерман
14 Апреля 2021, 23:56

ай молодцы робяты.. пепка - крутяк! )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола