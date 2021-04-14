«Манчестер Сити» пропустил первым от «Боруссии», но завоевал путёвку в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» не без проблем пробился в полуфинал Лиги чемпионов. «Боруссия» открыла счёт и ушла на перерыв со счётом 1:0, но во второй половине «горожане» сумели решить все проблемы.

В среду в Дортмунде определялся ещё один полуфиналист Лиги чемпионов. Местная «Боруссия» имела шансы на выход в следующий этап в противостоянии с «Манчестер Сити», ведь в первой встрече англичане выиграли лишь со счётом 2:1. Хотя подопечные Хосепа Гвардиолы и были фаворитами, всё же далеко не очевидными.

«Горожане» предсказуемо завладели мячом на первых минутах, но к воротам их не подпускали. Сами дортмундцы в дебюте ответили дальним ударом Дауда, правда, точно в руки Эдерсону. «Шмели» не выглядели испуганными, старались атаковать и даже могли открыть счёт. Холанн слева мяч в штрафной, но покатил его Дауду, чей удар пришёлся в соперника. Однако футбольный снаряд отлетел к Беллингхему, который пальнул точно в верхний угол.

«Манчестер Сити», который в ситуации он-лайн оказался в положении вылетающего, тут же прибавил. Вскоре де Брёйне с линии штрафной пробил в ближнюю крестовину. Бельгиец был активен, вскоре он со штрафного с острого угла пальнул, но Ройс выбил мяч. Затем де Брёйне с углового пытался закрутить футбольный снаряд в ворота, но не попал в створ. Затем Фоден слева сделал перевод на Мареза, но удар алжирца на пару отбили Хитц с Мореем.

После ряда острых моментов защита «Боруссии» стала действовать надёжнее, и больше «Манчестер Сити» голевых моментов до перерыва так и не создал. На перерыв дортмундцы ушли со счётом, который их полностью устраивал. Однако в начале второго тайма «горожане» получили право на пенальти. После навеса слева Джан головой пытался выбить мяч, но тот отскочил ему в руку. К мячу подошёл Марез и сравнял счёт, сделав уже «Манчестер Сити» полуфиналистом турнира в режиме реального времени.

«Манчестер Сити» вновь завладел мячом, но «Боруссия» при этом находила ситуации, чтобы опасно атаковать. За двадцать минут до конца встречи хозяева едва вновь не вышли вперёд. После навеса Ройса со штрафного Хуммельс головой пробил в сантиметрах над перекладиной. В ответ де Брёйне слева убежал от соперников, сместился в центр и пробил в угол, но Хитц в красивом прыжке выручил свою команду.

Вскоре «горожане» всё же забили и сняли все вопросы о полуфиналисте. После розыгрыша углового Фоден метров с двадцати двух выстрелил в ближний угол, и мяч, задев штангу, юркнул в ворота. В ответ Холанн с линии штрафной пробил выше цели

В итоге, полуфиналистом стал «Манчестер Сити». Соперником англичан в следующем этапе станет «Пари Сен-Жермен», который днём ранее выбил «Баварию». Что касается «Боруссии», то ей остаётся завершить внутренний чемпионат, где шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон не очень высоки.