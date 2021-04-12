Райола: «Уважаю решение «Боруссии» не продавать Холанна, но это не значит, что я согласен с ним»

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, рассказал о встрече со спортивным директором немецкого клуба Михаэля Цорка.

«Я могу подтвердить, что прилетал в Дортмунд на переговоры. Цорк дал понять нам, что «Боруссия» не собирается продавать Холанна летом. Я уважаю его мнение, но это не означает, что согласен с ним», - цитирует Райолу Sport1.

20-летний норвежец сыграл тридцать четыре матча за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать три гола и отдал десять голевых передач. Контракт Эрлинга с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.