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Райола: «Уважаю решение «Боруссии» не продавать Холанна, но это не значит, что я согласен с ним»

12 Апреля 2021, 19:17,

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, рассказал о встрече со спортивным директором немецкого клуба Михаэля Цорка.

«Я могу подтвердить, что прилетал в Дортмунд на переговоры. Цорк дал понять нам, что «Боруссия» не собирается продавать Холанна летом. Я уважаю его мнение, но это не означает, что согласен с ним», - цитирует Райолу Sport1.

20-летний норвежец сыграл тридцать четыре матча за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать три гола и отдал десять голевых передач. Контракт Эрлинга с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Мино Райола
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Комментарии (4)
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0
ivan_petrenko95
12 Апреля 2021, 22:44

жаль Перес с Райолой не ладят, связку Мбаппе-Холанд все боялись бы ближайшие лет 10 точно. Это все равно что вернуться в прошлое и попробовать в одной команде объединить молодых Роналду и Месси.

0
Juve96
12 Апреля 2021, 21:09

Раёла уважает чье то решение? Он не заболел?

0
Nashterator
12 Апреля 2021, 19:31

Холанн: «Уважаю решение «Боруссии» не продавать Холанна, но это не значит, что я согласен с ним».
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0
Evgen 86
12 Апреля 2021, 19:50

В этом весь экшн не раскрывай им карты)

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