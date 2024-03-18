Мбаппе оформил хет-трик в матче с «Монпелье»

В рамках 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде громит «Монпелье».

На данный момент команда Луиса Энрике выигрывает со счётом 5:2. Хет-трик в составе парижан оформил нападающий Килиан Мбаппе. Футболист начал встречу с первых минут и открыл счёт своим голам в матче на 22-й минуте. Во втором тайме Мбаппе забил на 50-й и 63-й минутах. Всего на его счету в текущем сезоне Лиги 1 24 матча, в которых он забил 24 гола.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона. По данным СМИ, форвард продолжит свою карьеру в мадридском «Реале».