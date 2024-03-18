«Должны использовать его, пока можем»: Энрике высказался о Мбаппе

В воскресенье вечером «ПСЖ» разгромил «Монпелье» на выезде со счётом 6:2, а звёздный Килиан Мбаппе стал автором хет-трика. После игры комментарий насчёт форварда дал тренер команды – Луис Энрике.

«Мбаппе провёл исключительный матч. Мы должны использовать его, пока можем. А когда такой возможности больше не будет, нам придётся повысить свой уровень. Он забивал голы из-за пределов штрафной с самого рождения», - слова Энрике на своих страницах приводит AS.

Стоит сказать, что летом ожидается переход Килиана Мбаппе в «Реал».

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, ближайший преследователь отстаёт на 12 очков.