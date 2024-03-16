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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике прокомментировал слухи о будущем

16 Марта 2024 • 10:31 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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17.03 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о слухах о своём будущем. Ранее сообщалось, что руководство парижан может уволить испанского специалиста в конце сезона.

«Я очень счастлив в «ПСЖ». «С тех пор, как я присоединился к клубу, я всегда ощущал любовь со стороны президента, руководства и Луиша Кампуша. Мы все вместе работаем над проектом. Всё идёт очень хорошо», – цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо.

Луиса недавно связывали с возвращением в каталонскую «Барселону», которая летом останется без главного тренера. Энрике ранее во главе «сине-гранатовых» становился победителем Лиги чемпионов. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша турнира «ПСЖ» как раз встретится с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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