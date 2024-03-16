Луис Энрике прокомментировал слухи о будущем

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о слухах о своём будущем. Ранее сообщалось, что руководство парижан может уволить испанского специалиста в конце сезона.

«Я очень счастлив в «ПСЖ». «С тех пор, как я присоединился к клубу, я всегда ощущал любовь со стороны президента, руководства и Луиша Кампуша. Мы все вместе работаем над проектом. Всё идёт очень хорошо», – цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо.

Луиса недавно связывали с возвращением в каталонскую «Барселону», которая летом останется без главного тренера. Энрике ранее во главе «сине-гранатовых» становился победителем Лиги чемпионов. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша турнира «ПСЖ» как раз встретится с «Барселоной».