«ПСЖ» пока не связывался с «Ливерпулем» по Луису Диасу, но всерьёз претендует на игрока

«Пари Сен-Жермен» включил нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса в список трансферных целей.

Согласно появившейся чуть раньше информации, гранд Лиги 1 рассматривает возможность подписания колумбийца в качестве замены Килиану Мбаппе, который близок к переходу в мадридский «Реал». По данным журналиста Пипе Сьерры, интерес «ПСЖ» к Диасу вполне серьёзен – 27-летний игрок действительно фигурирует в шорт-листе парижан. Впрочем, никакого прогресса в переговорах с форвардом пока не наблюдается, обсуждения с «Ливерпулем» также не ведутся.

Договор Луиса Диаса с мерсисайдцами рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста «красных» в 75 млн евро.