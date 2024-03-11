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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: «Энрике проделывает фантастическую работу»

11 Марта 2024 • 00:02 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
17.03 22:45

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высоко оценивает работу главного тренера команды Луиса Энрике.

Испанский рулевой занял свою должность летом прошлого года. Ему уже удалось вывести парижан в четвертьфинал Лиги чемпионов. В Лиге 1 столичный гранд уверенно лидирует, опережая «Брест» на десять очков.

«Я горжусь нашим тренером Луисом Энрике – он проделывает фантастическую работу. Речь идёт не только о результатах, а ещё и о нашей игре, стратегии, построении новой команды. Также я горжусь нашим спортивным директором Кампушем, который тоже отлично работает. То же самое касается и игроков. Мы очень довольны», – цитирует RMC Sport президента «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи Луиш Кампуш ещё теги

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00:02
Президент «ПСЖ»: «Энрике проделывает фантастическую работу»
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