«ПСЖ» готов продлить контракт одного из ключевых игроков на два-три года

«Пари Сен-Жермен» работает над продлением контракта правого защитника Ашрафа Хакими.

Слухи связывают марокканского игрока с возвращением в мадридский «Реал», однако эти сведения, если верить источнику, не соответствуют действительности. В настоящий момент руководство парижан обсуждает с Хакими новый трудовой договор, докладывает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. Ожидается, что 25-летний латераль продлит соглашение на два или три года, если переговоры завершатся успехом.

Действующий контракт Ашрафа Хакими с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне футболист провёл 29 матчей, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.