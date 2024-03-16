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«ПСЖ» готов продлить контракт одного из ключевых игроков на два-три года

16 Марта 2024 • 22:31 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
1 5.60 X 4.70 2 1.50
Через 23 ч. 34 мин.

«Пари Сен-Жермен» работает над продлением контракта правого защитника Ашрафа Хакими.

Слухи связывают марокканского игрока с возвращением в мадридский «Реал», однако эти сведения, если верить источнику, не соответствуют действительности. В настоящий момент руководство парижан обсуждает с Хакими новый трудовой договор, докладывает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. Ожидается, что 25-летний латераль продлит соглашение на два или три года, если переговоры завершатся успехом.

Действующий контракт Ашрафа Хакими с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне футболист провёл 29 матчей, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими

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