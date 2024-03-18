«ПСЖ» забил 6 голов на поле «Монпелье»

В 26-м туре чемпионата Франции «Монпелье» попытался дать бой «ПСЖ» на своём поле. После розыгрыша углового Витинья метров с 20 открыл счет. Выход один на один с вратарем у Килиана Мбаппе завершился прицельным ударом с острого угла - 0:2. Данилу Перейра у своих ворот «зажег свечу», и Арно Норден головой отправил мяч в сетку. Данилу неважно сыграл назад, и голкипер, спасая ситуацию, сбил соперника - пенальти. Тежи Саванье поразил левый верхний угол, вратарь не дотянулся - 2:2.

После перерыва Мбаппе метров с 20 пульнул в перекладину, отскок за ленточку. Ли Кан-Ин обыгрался с партнеров и со средней дистанции забил четвертый мяч гостей. Витинья бросил мяч вперед, и Мбаппе в штрафной был точен. Уоррен Заир-Эмери с правого края штрафной попал в дальнюю штангу. С передачи Витиньи Нуну Мендеш вывалился на ворота и поразил верхний угол - 2:6.

«ПСЖ» до 12 очков увеличил отрыв от второго места. Соперник - 14-й.