Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Монпелье»

В воскресенье вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Монпелье». Наставник гранда Лиги 1 Луис Энрике решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Данило, Люка Эрнандес, Беральдо, Угарте, Витинья, Ли Кан-Ин, Мбаппе, Коло-Муани, Баркола.

Матч между «Монпелье» и «ПСЖ» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. При победе над «Монпелье» команда Энрике увеличит отрыв от ближайшего преследователя до 12 очков.