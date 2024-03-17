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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Монпелье»

17 Марта 2024 • 22:08 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
1 5.60 X 4.80 2 1.55
Через 0 ч. 30 мин.

В воскресенье вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Монпелье». Наставник гранда Лиги 1 Луис Энрике решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Данило, Люка Эрнандес, Беральдо, Угарте, Витинья, Ли Кан-Ин, Мбаппе, Коло-Муани, Баркола.

Матч между «Монпелье» и «ПСЖ» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. При победе над «Монпелье» команда Энрике увеличит отрыв от ближайшего преследователя до 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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