Энрике снова оставит Мбаппе в запасе в ближайшем матче «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, как ожидается, начнёт предстоящую игру на скамейке запасных.

Рулевой Луис Энрике признался, что хочет подготовить команду к скорому уходу Мбаппе, объясняя отсутствие суперзвезды в стартовом составе в предыдущих матчах Лиги 1. В воскресенье парижане сыграют в чемпионате против «Монпелье», и 25-летний форвард вновь начнёт встречу в запасе, информирует Le Parisien. Атакующее трио в предстоящем поединке должны составить Брэдли Баркола, Рандаль Коло-Муани и Усман Дембеле.

Килиан Мбаппе отметился забитым голом в недавнем матче Кубка Франции против «Ниццы» (3:1), выйдя на поле с первых минут и отыграв до финального свистка.