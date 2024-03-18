​Стильная победа «ПСЖ» стала для клуба 350-й в Лиге 1

Матчи 26-го тура французского чемпионата завершилась в воскресенье поединком между «Монпелье» и парижским «ПСЖ». Чемпион страны легко забил шесть мячей южанам, тем самым приличествующим клубу с такими амбициями способом отметив важный юбилей - 350-ю победу в высшей лиге французского чемпионата. Не менее половины из них одержаны в последние тринадцать лет, с тех пор, как у руля клуба встал катарский магнат Нассер Аль-Хелаифи.

В следующем, двадцать седьмом туре чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит принципиальный матч против «Марселя». Эта игра пройдет в последний день марта.