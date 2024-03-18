Мбаппе отреагировал на хет-трик

В воскресенье вечером «ПСЖ» осчастливил своих болельщиков крупной гостевой победой над «Монпелье» со счётом 6:2. Главным героем вечера стал нападающий Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик.

После игры Мбаппе опубликовал в социальных сетях фотографию. На ней форвард держит в руках мяч с автографами (вероятно, на мяче расписались другие игроки «ПСЖ»).

«Бум», - так подписал фото Мбаппе, добавив три эмодзи с мячом.

Отметим, что «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Второй «Реймс» команда Луиса Энрике опережает на 12 очков (59 против 47).

Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал»