«ПСЖ» интересен игрок «Ливерпуля» Луис Диас

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Луису Диасу, сообщает GFFN.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского футболиста также заинтересована «Барселона», а возможный трансфер звёздного вингера, чей контракт с английским клубом рассчитан до 2027 года, оценивается в 120-140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Диас провёл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 75 миллионов евро.

Напомним, лидер атак «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал», поэтому французский клуб сейчас раздумывает над подписанием нового нападающего.