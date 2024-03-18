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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги 1

18 Марта 2024 • 04:38 Комментировать
Монпелье
2:6
ПСЖ

Очередной, 26-й тур французского чемпионата завершился очередной демонстрацией силы со стороны «ПСЖ» - чемпионский клуб съездил в Монпелье, где забил шесть голов местным парням, хотя первый тайм, завершившийся со счетом 2:2, совсем не предвещал такого итога.

Три мяча в этой игре забил Килиан Мбаппе, который довел количество своих мячей в высшей лиге французского футбола до 188. По этому показателю он вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров лиги за всю ее историю, обойдя Флери ди Налло, блиставшего в 70-е годы прошлого столетия - у того остаются 187 мячей. Он завершил карьеру в 1977 году.


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