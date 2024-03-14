«ПСЖ» не планирует трансфер Рэшфорда – клуб предпочитает другую звезду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вряд ли окажется в «Пари Сен-Жермен» грядущим летом.

По данным, недавно появившимся в СМИ, парижский гранд готов сделать крупное предложение по англичанину, в котором видит потенциальную замену уходящему Килиану Мбаппе. Как информирует журналист Питер Холл, эта информация не соответствует действительности: «ПСЖ» не планирует вступать в переговоры по Рэшфорду, а первым выбором чемпионов Франции является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Парижане переключатся на другие варианты лишь в том случае, если подписание нигерийца станет невозможным.