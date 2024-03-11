Аль-Хелаифи: «Горжусь тем, что в «ПСЖ» играли Ибрагимович, Месси и Неймар, но теперь настал новый цикл»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи высказался об изменившейся стратегии клуба.

Как неоднократно заявлял сам аль-Хелаифи, отныне в «ПСЖ» будут отдавать приоритет молодым и местным футболистам, а не мировым суперзвёздам, как это было в недавнем прошлом.

«Для меня большая честь, что Златан Ибрагимович, Лионель Месси и Неймар выступали за нашу команду, представляли наш клуб, и это, очевидно, тоже было частью стратегии. Теперь, как вы знаете, настал новый цикл. Но мы всегда будем гордиться тем, что у нас были такие игроки – ранее никто не мог представить их в футболке «ПСЖ», – передаёт RMC Sport заявление главы «ПСЖ».