Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Линекер назвал величайшего футболиста в истории

 
05 Сентября 2022 • 10:13 Комментировать
Нант
0:3
ПСЖ
окончен

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался насчет игры аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в поединке чемпионата Франции против «Нанта» (3:0). В прошедшей встрече 35-летний игрок отметился двумя голевыми передачами.

«Лео играет в футбол не так, как другие. Месси – величайший игрок в истории», - написал в социальных сетях Линекер.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Лионель провел шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Срок действующего контракта Месси с парижанами рассчитан до середины 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Гари Линекер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
10:13 · Франция. Лига 1
Линекер назвал величайшего футболиста в истории
09:44 · Франция. Лига 1
Сарр назвал игру против «Ниццы» эталонной для «Монако»
09:40 · Италия. Серия А
Насри прокомментировал обращение Погба к шаману: «Ты мусульманин, обращайся к Богу, а не к шаману»
08:57 · Франция. Лига 1
Икарди близок к трансферу в турецкий топ-клуб
04 Сентября
23:45 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» добыть первую победу за месяц
22:30 · Франция. Лига 1
Баркли стал игроком французского клуба
21:15 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:24 · Франция. Лига 1
«Ренн» не смог обыграть «Труа», проведя полтора тайма в большинстве
17:58 · Франция. Лига 1
«Лорьян» и «Клермон» победили в своих матчах
16:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» разобрался с «Монпелье», проведя тайм в большинстве
11:52 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе - лучшие игроки «ПСЖ» в матче с «Нантом» 5
07:26 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Галтье отметил важность победы над «Нантом»
02:22 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил решение оставить Неймара в запасе
01:45 · Италия. Серия А
Галтье рассказал, как сорвался переход Шкриньяра в «ПСЖ»: «Мы были близки»
01:32 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе набрали 29 результативных действий на троих в 6 матчах Лиги 1 2
Все новости
Рекомендуем