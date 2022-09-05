Линекер назвал величайшего футболиста в истории

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался насчет игры аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в поединке чемпионата Франции против «Нанта» (3:0). В прошедшей встрече 35-летний игрок отметился двумя голевыми передачами.

«Лео играет в футбол не так, как другие. Месси – величайший игрок в истории», - написал в социальных сетях Линекер.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Лионель провел шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Срок действующего контракта Месси с парижанами рассчитан до середины 2023 года.