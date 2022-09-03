Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Нант»

«ПСЖ» продолжает громить противников по Лиге 1. Чемпионы Франции повторно расправились с обороной «Нанта», которого уже обыгрывали в споре за Суперкубок. Килиан Мбаппе оформил дубль. Также отличился Нуну Мендеш. Добавим, что «Нант» играл полтора тайма в меньшинстве после удаления Фабио да Силвы.
Парижане по доппоказателям потеснили «Марсель» с первого места, их соперник десятый.
Протокол игры
|18'Мбаппе Килиан (0:1)
|54'Мбаппе Килиан (0:2)
|68'Мендеш Нуну (0:3)
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль66' (Коршья Себастьен (66') •Жиротто Андрей•Паллуа Николя• 33'Фабио да Сильва• 24'Мутуссами Самуэль80' (Дусе Лоанн (80') •Чиривелья Педро•Аппиа Деннис•Блас Людовик85' (Аши Мохамед (85') •Мохамед Мостафа80' (Коко Маркус (80') •Гессан Эванн66' (Ганаго Игнатиус (66')
Запасные: Бамба Кадер•Петрич Денис•Траоре Шарль•Дескамп Реми
Доннарумма Джанлуиджи•Данилу Перейра•Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел•Хакими Ашраф•Бернат Хуан 45'46' (Мендеш Нуну (46') •Верратти Марко 50'62' (Рамос Серхио (62') • 69'Витинью II33' (Саншеш Ренату (33') •Месси Лионель•Сарабия Пабло71' (Экитик Юго (71') •Мбаппе Килиан 57'63' (Неймар (63')
03 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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