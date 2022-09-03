Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Нант»

«ПСЖ» продолжает громить противников по Лиге 1. Чемпионы Франции повторно расправились с обороной «Нанта», которого уже обыгрывали в споре за Суперкубок. Килиан Мбаппе оформил дубль. Также отличился Нуну Мендеш. Добавим, что «Нант» играл полтора тайма в меньшинстве после удаления Фабио да Силвы.

Парижане по доппоказателям потеснили «Марсель» с первого места, их соперник десятый.