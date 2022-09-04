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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси, Неймар и Мбаппе набрали 29 результативных действий на троих в 6 матчах Лиги 1

 
04 Сентября 2022 • 01:32 Комментировать
Нант
0:3
ПСЖ
окончен

Звёздное атакующее трио «Пари Сен-Жермен» сокрушает соперников по чемпионату на старте сезона.

В субботнем поединке с «Нантом» (3:0) Килиан Мбаппе отметился дублем, а Лионель Месси дважды ассистировал своему французскому товарищу. Всего на счету трёх суперзвёзд «ПСЖ» уже 29 результативных действий в Лиге 1 после всего шести сыгранных туров.

Самым результативным игроком остаётся Неймар – семь голов и шесть результативных передач. Месси забил всего трижды, зато ассистировал те же шесть раз. На счету Мбаппе пока семь точных ударов.

На сегодняшний день «ПСЖ» делит первую строчку с «Марселем» – оба коллектива набрали по 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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окончен Лион 5:0 Анже 1.30 6.10 9.50
окончен Нант 0:3 ПСЖ 10.50 6.60 1.25
04.09  14:00 Монпелье ... Лилль 3.35 3.75 2.08
04.09  16:00 Брест ... Страсбург 2.75 3.40 2.55
04.09  16:00 Аяччо ... Лорьян 2.50 3.20 3.00
04.09  16:00 Клермон ... Тулуза
04.09  16:00 Реймс ... Ланс 3.10 3.55 2.25
04.09  18:05 Труа ... Ренн 4.10 3.85 1.85
04.09  21:45 Ницца ... Монако 2.75 3.60 2.40
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