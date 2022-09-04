Месси, Неймар и Мбаппе набрали 29 результативных действий на троих в 6 матчах Лиги 1

Звёздное атакующее трио «Пари Сен-Жермен» сокрушает соперников по чемпионату на старте сезона.

В субботнем поединке с «Нантом» (3:0) Килиан Мбаппе отметился дублем, а Лионель Месси дважды ассистировал своему французскому товарищу. Всего на счету трёх суперзвёзд «ПСЖ» уже 29 результативных действий в Лиге 1 после всего шести сыгранных туров.

Самым результативным игроком остаётся Неймар – семь голов и шесть результативных передач. Месси забил всего трижды, зато ассистировал те же шесть раз. На счету Мбаппе пока семь точных ударов.

На сегодняшний день «ПСЖ» делит первую строчку с «Марселем» – оба коллектива набрали по 16 очков.