Месси сделал 20-ю результативную передачу в составе «ПСЖ»

В шестом туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» пришлось отправиться в гости к «Нанту», то это не стало особой проблемой для парижан - «канарейки» нынче уже далеко не те, и пропустили два гола уже в первом тайме. Оба раза работала связка Месси - Мбаппе, аргентинец сделал две голевые передачи, и вторая из них оказалась для него 20-й за все время выступлений в «ПСЖ».

Для достижения такого показателя ему потребовались 32 игры - лишь его соотечественник Анхель ди Мария еще быстрее в истории клуба добрался до этого рубежа, ему потребовался 31 матч. Неймар добрался до 20 результативных передач за 37 матчей.

Следить за событиями матча между «Нантом» и «ПСЖ» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.