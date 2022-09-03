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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси сделал 20-ю результативную передачу в составе «ПСЖ»

 
03 Сентября 2022 • 23:38 Комментировать (1)
Нант
0:3
ПСЖ
окончен

В шестом туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» пришлось отправиться в гости к «Нанту», то это не стало особой проблемой для парижан - «канарейки» нынче уже далеко не те, и пропустили два гола уже в первом тайме. Оба раза работала связка Месси - Мбаппе, аргентинец сделал две голевые передачи, и вторая из них оказалась для него 20-й за все время выступлений в «ПСЖ».

Для достижения такого показателя ему потребовались 32 игры - лишь его соотечественник Анхель ди Мария еще быстрее в истории клуба добрался до этого рубежа, ему потребовался 31 матч. Неймар добрался до 20 результативных передач за 37 матчей.  

Следить за событиями матча между «Нантом» и «ПСЖ» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нант
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Сентября 2022 в 00:03
Неплохо..
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окончен Осер 0:2 Марсель 4.80 4.05 1.68
окончен Лион 5:0 Анже 1.30 5.80 9.00
окончен Нант 0:3 ПСЖ 9.00 6.20 1.28
04.09  14:00 Монпелье ... Лилль 3.20 3.60 2.15
04.09  16:00 Клермон ... Тулуза
04.09  16:00 Реймс ... Ланс 3.10 3.50 2.25
04.09  16:00 Брест ... Страсбург 2.85 3.50 2.40
04.09  16:00 Аяччо ... Лорьян 2.45 3.20 3.00
04.09  18:05 Труа ... Ренн 4.20 3.85 1.80
04.09  21:45 Ницца ... Монако 2.75 3.65 2.40
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03 Сентября
23:53 · Франция. Лига 1
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