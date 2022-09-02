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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Самое главное, что трансферное окно закрылось»

 
02 Сентября 2022 • 14:41 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 9.00 X 6.20 2 1.28
03.09 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рад тому, что трансферное окно закрылось. Напомним, что французская команда потратила на рынке 147,50 миллионов евро на трансферы Витиньи, Нуну Мендеша, Фабиана Руиса, Ренату Саншеша, Уго Экитике, Карлоса Солера и Норди Мукиэле.

«Самое главное, что трансферное окно закрылось. Я буду работать с тем составом, который есть у меня в распоряжении. Он очень качественный», – заявил Галтье в интервью PSG TV.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после 5 туров. Французская команда добыла 13 очков – столько же у «Марселя» и «Ланса», у которых хуже разница забитых и пропущенных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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