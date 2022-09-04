Галтье объяснил решение оставить Неймара в запасе

Кристоф Галтье рассказал, почему оставил в запасе лидера «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Бразилец великолепным образом начал сезон, отметившись семью голами и шестью результативными передачами в первых пяти матчах Лиги 1, однако наставник парижан не включил 30-летнего нападающего в стартовый состав на матч против «Нанта» (3:0).

По словам Галтье, Неймар без проблем принял такой ход: «Всегда есть риск нарушить динамику, если игрок не согласен с решением тренера. Я всё обсудил с ним в пятницу. В прошлом матче он выглядел уставшим и получил несколько болезненных ударов. Я посчитал нужным поберечь его силы, и он хорошо воспринял моё решение», – сказал рулевой «ПСЖ» на пресс-конференции.

В поединке с «Нантом» Неймар вышел на замену на 63-й минуте вместо Килиана Мбаппе.