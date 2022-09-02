Галтье: «Я очень доволен игрой Данилу на позиции центрального защитника»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что доволен выступлениями Данилу Перейры на позиции центрального защитника. Напомним, что родным амплуа португальца является опорная зона полузащиты.

«Я очень доволен игрой Данилу на позиции центрального защитника. Эта позиция для него не родная, но он показал, что может оказаться нам огромную услугу», – сказал Галтье в интервью PSG TV.

Напомним, что «ПСЖ» этим летом пытался продать Перейру в другую команду. Тем не менее, португальский футболист в итоге переубедил главного тренера Кристофа Галтье оставить его в команде.

Данилу оказался в «ПСЖ» летом 2020 года, когда перебрался из «Порту».