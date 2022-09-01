Солер стал новичком «ПСЖ»

На последних минутах летнего трансферного окна «ПСЖ» провернул ещё одну сделку и заполучил в свои ряды полузащитника Карлоса Солера. 25-летний игрок оценивается в 50 млн евро, официально о сумме трансфера не объявляли.

Официальный сайт чемпионов Франции сообщил о том, что контракт подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне Солер провел 38 матчей, в которых 12 раз поражал ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам, а в новом - записал в свой актив один результативный удар в трёх поединках чемпионата Испании. Добавим, что Солер - продукт академии левантийского клуба.