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Чемпионат Испании. Ла Лига

Солер стал новичком «ПСЖ»

 
01 Сентября 2022 • 22:02 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 9.00 X 6.10 2 1.30
03.09 22:00

На последних минутах летнего трансферного окна «ПСЖ» провернул ещё одну сделку и заполучил в свои ряды полузащитника Карлоса Солера. 25-летний игрок оценивается в 50 млн евро, официально о сумме трансфера не объявляли.

Официальный сайт чемпионов Франции сообщил о том, что контракт подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне Солер провел 38 матчей, в которых 12 раз поражал ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам, а в новом - записал в свой актив один результативный удар в трёх поединках чемпионата Испании. Добавим, что Солер - продукт академии левантийского клуба.

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