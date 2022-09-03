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Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди может перейти в другой турецкий клуб

 
03 Сентября 2022 • 11:22 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 9.00 X 6.20 2 1.28
Через 10 ч. 1 мин.

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может перебраться не в «Галатасарай», а в другой турецкий клуб. По информации от журналиста Адриена Гренье, аргентинец стал трансферной мишенью «Бешикташа».

Напомним, что «Галатасарай» уже долгое время ведёт переговоры об аренде Икарди без права выкупа. Большую часть зарплаты нападающего по-прежнему будет выплачивать «ПСЖ».

Икарди уже давно дали понять, что он не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. В этом сезоне Мауро не провёл ни одного матча в чемпионате Франции. Руководство пытается как можно скорее от него избавиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бешикташ ПСЖ Мауро Икарди
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