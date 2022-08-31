Дракслер заинтересовал клуб из Ла Лиги

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер всё ещё может сменить клубную прописку до закрытия трансферного окна. По информации от журналиста Адриена Гренье, в футболисте заинтересована «Валенсия», которую возглавляет Дженнаро Гаттузо.

Отмечается, что сделка пока выглядит сложной из-за требований футболиста по зарплате. Вполне вероятно, что немец может уйти в годичную аренду при том условии, что «ПСЖ» будет выплачивать игроку большую часть зарплаты.

Напомним, что Дракслер ранее также отказался разрывать контракт с «ПСЖ», ведь игрок в таком случае не получил бы те деньги, которые ему положены по оставшемуся сроку контракта, который истекает в 2024 году.